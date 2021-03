18-3A girls’ basketball All-District

Daily Light report

The 2020-2021 all-District 18-3A girls’ basketball team, as voted by district coaches:

Coach of the Year — Ki'Undrea Smith, Rice.

Defensive MVP — Bailey Burks, Sr., Corsicana Mildred.

MVP — Saniya Burks, Fr., Rice.

Newcomer of the Year — Aaliyah Nezar, Fr., Rice.

Co-Offensive MVPs — Kyiah Hicks, Jr. Malakoff; Titierra Pyburn, Sr., Blooming Grove.

Co-Sixth Man MVPs — Kaydence Cline, Jr., Corsicana Mildred; Avery Reeve, Soph., Eustace.

First team

Amy Adamson, Soph., Corsicana Mildred; Rubi Bailey, Sr., Eustace; Chloe Cisneros, Soph., Palmer; Alyssa Claxton, Jr., Rice; Kenli Dalton, Sr., Corsicana Mildred; Lexi Davis, Sr., Rice; Jonisa Espinosa, Sr., Rice; Mia Jackson, Jr., Malakoff; Denver Starkes, Sr., Malakoff; Emily Story, Jr., Scurry-Rosser; Julianna Warren, Sr., Kemp; Hannah Word, Jr., Scurry-Rosser.

Second team

Tenilee Anthony, Soph., Kemp; Emma Bell, Soph., Eustace; Kasey Bonner, Soph., Corsicana Mildred; Riley Crabtree, Sr., Malakoff; Cam Gaddis, Fr., Malakoff; Emma Jones, Sr., Palmer; Elizabeth McCord, Soph., Eustace; Hailey Mead, Soph., Scurry-Rosser; Arianna Neason, Soph., Corsicana Mildred; Parker Reese, Soph., Palmer; Cheyenne Vick, Soph., Scurry-Rosser.