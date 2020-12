Navarro College announces Fall 2020 President’s and Dean’s Lists

Daily Light Report

Navarro College announced its students who achieved the President’s and Dean’s Lists honors for the Fall 2020 semester.

The President’s List recognizes students whose academic achievement is making the highest grade-point average of 4.0 while enrolled in at least 15 semester hours per regular semester of college-level, degree credit classes.

The Dean’s List honors students who earn a grade-point average of at least 3.5 while enrolled in at least 15 semester hours of college-level classes.

Below are the students who have obtained the honors:

President’s List

Dulce Maria Alvarado

Cameron McBride Arnold

Ralph E. Arthur

Tyler Shaw Baumgartner

Bobbie M Bell

Irelyn Kaysie Brady

Meagan R Bullard

Braden Paul Burney

Janecia Shanta Carey

Garrett Marshall Celsur

Pablo Armando Chacon

Sara Cruz Hoyt

Andrew Griffin Denbow

Scarlett Timple Dormady

John O Egbuta

Tyler Shane Farmer

Kasey C. Fegan

Brycen Luke Fischer

Bailey B Gajdica

Alejandro Gomez Sanchez

Colton Michael Gowan

Bryan Allen Henkel

Sara M Johnson

Jody L Kirby

Makayla Sarah Koch

Kayla Ashlee Lansford

Matthew Edward Lawson

Cruz D Lopez

Favian Lopez

Kaleb Micheal McAlister

Pearla Mendiola

Brock L Newman

Nino G Pena

Kyler Alexander Powell

Heather J Putman

August Meadow Reeves

Hannah Mariah Reynolds

Chad Kimbel Ricker

John D. Ruble

Michael Reza Rundgren

Daniela Sanchez

Lacy Kate Severn

Marjorie R Shaheen

Morgan Lee Shields

Abdul Aziz Singhateh

Jaycie L Singleton

Leniesa Talice Skach

Hunter Bran Southard

Peyton R Southard

Nathan Clay Stadler

Aaron Stevens

Reina Yoshimura Stone

Erwin Lester Stowell

William Jacob Stuckert

Preston James Thompson

Sage McKenna Thompson

Camden Joseph Thrailkill

Jackson James Turner

Vincent Ezell Ventura

Augustus Carl Wewer

Maya Dharamsey York

Dean’s List

Abraham Antonee

Airheart Erica

Alhassan Rafiatu

Allen Mellisa

Ayers Trent

Babovec Austin

Barak Lexi

Barber David

Barker Terrell

Barron Alexa

Bauman Riley

Binder Conner

Bittle Taylor

Borja Guinevere

Braun Jackson

Briggs Tatum

Brill Addison

Broumley Jenna

Bryson Rebecca

Burnette Taylor

Capers Keiman

Carabin Marissa

Castillo Lia

Catala Sean

Chairez Sergio

Chambers Madelyn

Chavez Armando

Clark Aliyah

Cleveland Briana

Coatney Alexander

Colmenero Judith

Cooper Koby

Coulston Madalyn

Craddock William

Crook Terra

Culpepper Amanda

Daffron Britten

Denler Riley

Dickens Britni

Dixon Cody

Dobbs Rachael

Duarte Jennifer

Dupree Erica

Early Jordan

Eddy Natalie

Ellyson Tuesday

Espinoza Nereyda

Estrada Alexa

Farris Trevor

Fernandez Carmen

Fisher Aidan

Flynt Carly

Forse Braylee

Franklin Kyle

Gallup Grace

Garcia Pilar

Gilbert Amanda

Gomez Felisha

Gonzalez Ruiz Laia

Gonzalez Ruiz Marta

Gonzalez Daisy

Green Harrison

Griffith Destiny

Gruben Desiree

Gutierrez Neri Isaac

Guzman Ronaldo

Hale Kirstyn

Hall Margaret

Hansen Rosa

Harriman Sierra

Hernandez Jessica

Herrin Lacey

Hill Jamarian

Holton Katelyn

Hughes Teejay

Jackson Chatrilla

Jekayinoluwa Joy

Jimenez Biternas

Francisco

Kaur Arshdeep

Keh Haford

Kelly Johnnie

Kimble Karen

Kirkland Cara

Kirkley Ethan

Komolafe Veronica

Layton Alberto

Lee Benjamin

Lindsey Sherron

Long Rhonya

Lowe Mikenzi

MacKenzie Yvonne

MacKey Jade

Mach Mia

Mafi Pemberai

Manske Nicole

Manuel Edward

Mash Janae

McLean Kimberlie

McMillan Dewey

McMullen Jena

Middleton Kierra

Minze Mason

Moore Louis

Morales Mark

Morton Logan

Nalls Laurel

Newby Bayja

Nickerson Emma

Oliver Taylor

Olvera Sandy

Onwuazor

Kosisochukwu

Ortiz Samuel

Ozymy Kristen

Parmentier Mikayla

Patak Raymond

Peek Hope

Pena Brenda

Pollock Kailey

Portis Michelle

Proefrock Connor

Propes Christopher

Ramirez Lucas

Ray Keenan

Rodriguez Dinora

Rojecka Aleksandra

Rude Jenna

Russell Keith

Saint Loup Emilia

Savage Arizona

Scott Ella

Self Jaeger

Seoane Elizabeth

Shamburger Ryan

Shea Joel

Silva Oliver

Smith Jasmyne

Taylor McKenzie

Thomas Klarisa

Torres Ruiz Diego

Torres Dorian

Torrez Joshua

Vergara Alexander

Warren Sean

Webster MacEy

Wilkinson Torres Maria

Zeigler Keely

Zmolik Madeline

Zuniga Christian

Zuniga Noemi