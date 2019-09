High school football standings and scores for the Ellis County area and schedules for next weekend.

District 7-6A Dist All PF PA

DeSoto 0-0 2-0 90 41

Mans. Lk. Rdg. 0-0 2-0 90 79

Mans. Summit 0-0 2-0 89 13

Waxahachie 0-0 1-1 66 67

S. Gr. Prairie 0-0 1-1 39 49

Cedar Hill 0-0 0-2 64 81

Mansfield 0-0 0-2 33 82

Grand Prairie 0-0 0-2 12 71

Friday, Aug. 30

Ennis 21, Waxahachie 13

Allen 41, Cedar Hill 28

DeSoto 35, Odessa Permian 14

Lewisville 34, Grand Prairie 3

Southlake Carroll 35, South Grand Prairie 20

Mansfield Lake Ridge 47, Tulsa Union 44

Saturday, Aug. 31

Broken Arrow, Okla. 42, Mansfield 13

Mansfield Summit 41, Sand Springs, Okla. 7

Thursday, Sept. 5

Mesquite 37, Grand Prairie 9

Mansfield Summit 48, Arlington Seguin 6

Friday, Sept. 6

Waxahachie 53, Mesquite Poteet 46

Mansfield Lake Ridge 43, Waco Midway 35

DeSoto 55, Dallas Jesuit 27

South Grand Prairie 19, Northwest Eaton 14

Saturday, Sept. 7

Arlington Bowie 40, Mansfield 20

Denton Guyer 40, Cedar Hill 36

Thursday, Sept. 12

Grand Prairie at Keller

Friday, Sept. 13

Waxahachie at Flower Mound Marcus

Mansfield Summit at Mesquite Poteet

Mansfield at Mansfield Legacy

Mesquite Horn at Cedar Hill

Lancaster at South Grand Prairie

Mansfield Lake Ridge at Mansfield Timberview

Saturday, Sept. 14

DeSoto vs. Dallas Bishop Dunne at Sprague Stadium

---

Dist. 5-5A (II) Dist All PF PA

Midlothian 0-0 2-0 81 20

Cleburne 0-0 2-0 97 41

Waco Univ. 0-0 2-0 90 42

Burl. Cent. 0-0 2-0 87 55

Burleson 0-0 2-0 83 68

Aledo 0-0 1-1 120 60

Joshua 0-0 0-2 68 128

Arl. Seguin 0-0 0-2 27 82

Everman 0-0 0-2 23 39

Thursday, Aug. 29

Cleburne 49, FW South Hills 6

Friday, Aug. 30

Midlothian 30, Carr. Creekview 0

Denton Guyer 60, Aledo 57

Burleson 41, Copperas Cove 38

Garland Lakeview 32, Arlington Seguin 21

Burleson Centennial 34, Corsicana 21

Crowley 26, Everman 13

Lampasas 63, Joshua 14

Waco University 36, Waco 35

Thursday, Sept. 5

Mansfield Summit 48, Arlington Seguin 6

Friday, Sept. 6

Midlothian 51, Killeen Shoemaker 20

Aledo 63, Toluca, Mexico 0

Burleson 42, Denton Braswell 30

Burleson Centennial 53, Denison 34

Cleburne 48, Saginaw Chisholm Trail 35

Stephenville 13, Everman 10

Lake Worth 65, Joshua 54

Waco University 54, Austin Travis 7

Friday, Sept. 13

Joshua at Midlothian*

Waco University at Burleson*

Arlington Seguin at Everman*

Burleson Centennial at Aledo*

(Cleburne bye)

---

Dist. 6-5A (II) Dist All PF PA

D. Adamson 0-0 2-0 83 14

D. Kimball 0-0 2-0 56 21

Red Oak 0-0 1-1 104 96

Seagoville 0-0 1-1 54 73

D. Spruce 0-0 1-1 40 45

So. Oak Cliff 0-0 1-1 25 80

D. Jefferson 0-0 0-2 33 96

D. Conrad 0-0 0-2 25 86

Thursday, Aug. 29

Denton Braswell 48, Red Oak 27

Friday, Aug. 30

South Oak Cliff 22, Dallas Skyline 21

Dallas Kimball 40, FW Dunbar 8

Seagoville 40, FW Wyatt 21

Dallas Samuell 13, Dallas Spruce 7

North Dallas 42, Dallas Jefferson 21

FW Diamond Hill-Jarvis 29, Dallas Conrad 25

Saturday, Aug. 31

Dallas Adamson 44, Dallas Sunset 6

Thursday, Sept. 5

Dallas Spruce 33, Wilmer-Hutchins 32

Friday, Sept. 6

Red Oak 77, Princeton 48

FW Polytechnic 57, Dallas Conrad 0

Dallas Adamson 39, Carr. Turner 8

Dallas Roosevelt 54, Dallas Jefferson 12

Granbury 52, Seagoville 14

Duncanville 59, South Oak Cliff 3

Saturday, Sept. 7

Dallas Kimball 16, Dallas Carter 13

Thursday, Sept. 12

Dallas Spruce at Carr. Ranchview

Dallas Hillcrest at Dallas Conrad

Dallas Jefferson at FW Polytechnic

Friday, Sept. 13

Frisco Heritage at Red Oak

Seagoville at Dallas Samuell

Lewisville Hebron at Dallas Kimball

Dallas Adamson at Dallas Roosevelt

South Oak Cliff at Wilmer-Hutchins

---

Dist. 8-5A (II) Dist All PF PA

North Forney 0-0 2-0 101 31

Royse City 0-0 2-0 65 21

Ennis 0-0 1-1 55 54

Greenville 0-0 1-1 82 50

Corsicana 0-0 1-1 61 68

Forney 0-0 1-1 42 61

Sulphur Spgs. 0-0 0-2 44 87

Terrell 0-0 0-2 28 75

Kaufman 0-0 0-2 10 93

Thursday, Aug. 29

Royse City 28, Frisco Centennial 7

Lindale 45, Kaufman 10

Friday, Aug. 30

Ennis 21, Waxahachie 13

Burleson Centennial 34, Corsicana 21

Dallas White 38, Greenville 37

North Forney 45, Frisco Heritage 24

Forney 42, Rich. Berkner 21

Hallsville 33, Terrell 21

Frisco Wakeland 53, Sulphur Springs 17

Friday, Sept. 6

Dallas Bishop Lynch 41, Ennis 34

Corsicana 40, Saginaw Boswell 34

Lindale 40, Forney 0

Greenville 45, Dallas Lincoln 12

Crandall 48, Kaufman 0

Lovejoy 34, Sulphur Springs 27

North Forney 56, Wylie East 7

Royse City 37, Garland 14

Paris 42, Terrell 7

Friday, Sept. 13

Ennis at Kaufman*

Forney at North Forney*

Sulphur Springs at Terrell*

Corsicana at Greenville*

(Royse City bye)

---

Dist. 9-4A (I) Dist All PF PA

Mabank 0-0 2-0 74 3

Athens 0-0 2-0 61 30

Mid. Heritage 0-0 1-1 91 54

Wax. Life 0-0 1-1 84 89

Quinlan Ford 0-0 1-1 82 49

Crandall 0-0 1-1 48 42

Friday, Aug. 30

Mid. Heritage 63, Gatesville 19

Wax. Life 58, Ferris 15

Athens 33, Brownsboro 14

Tyler Chapel Hill 42, Crandall 0

Mabank 28, Emory Rains 3

Caddo Mills 42, Quinlan Ford 20

Friday, Sept. 6

Kennedale 35, Mid. Heritage 28

FW Nolan Catholic 74, Wax. Life 26

Athens 28, Rusk 16

Crandall 48, Kaufman 0

Mabank 46, Kemp 0

Quinlan Ford 62, Dallas Molina 7

Friday, Sept. 13

Mid. Heritage at Decatur

Wax. Life at Kemp

Quinlan Ford at Ferris

Athens at Fairfield

Crandall at Paris North Lamar

Mabank at Wills Point

---

Dist. 4-4A (II) Dist All PF PA

Godley 0-0 2-0 98 6

Ferris 0-0 1-1 48 58

Hillsboro 0-0 1-1 52 58

Venus 0-0 0-2 46 96

Glen Rose 0-0 0-2 31 73

Friday, Aug. 30

Wax. Life 58, Ferris 15

Burkburnett 56, Venus 26

Grandview 38, Glen Rose 14

Godley 46, Bowie 6

Hillsboro 35, West 13

Thursday, Sept. 5

Ferris 33, Benbrook 0

Godley 52, FW Trimble Tech 0

Friday, Sept. 6

Grandview 45, Hillsboro 17

Waco Connally 35, Glen Rose 17

Nocona 40, Venus 20

Friday, Sept. 13

Quinlan Ford at Ferris

West at Godley

Springtown at Glen Rose

Venus at Grandview

Hillsboro at Whitney

---

Dist. 9-3A (I) Dist All PF PA

Maypearl 0-0 2-0 85 12

Whitney 0-0 2-0 103 3

McGregor 0-0 2-0 98 42

Grandview 0-0 2-0 83 31

Teague 0-0 0-2 36 89

Groesbeck 0-0 0-2 33 54

West 0-0 0-2 20 84

Friday, Aug. 30

Maypearl 28, Grape Creek 0

Grandview 38, Glen Rose 14

Hillsboro 35, West 13

Rice 23, Groesbeck 20

McGregor 42, Marlin 28

Malakoff 40, Teague 14

Whitney 56, Jarrell 3

Friday, Sept. 6

Maypearl 57, Gateway Charter 12

Grandview 45, Hillsboro 17

Eastland 49, West 7

Hearne 31, Groesbeck 13

McGregor 56, Bosqueville 14

Whitney 47, Marlin 0

Mexia 49, Teague 22

Friday, Sept. 13

Maypearl at Clifton

West at Godley

Venus at Grandview

Hillsboro at Whitney

McGregor at Rogers

Groesbeck at Marlin

(Teague bye)

---

Dist. 7-3A (II) Dist All PF PA

Palmer 0-0 2-0 77 14

Mildred 0-0 2-0 82 76

Bloom. Grove 0-0 2-0 80 7

Scurry-Rosser 0-0 2-0 79 53

Rice 0-0 2-0 75 32

Buffalo 0-0 1-1 62 65

Edgewood 0-0 1-1 28 75

Gateway Char. 0-0 0-2 24 104

Friday, Aug. 30

Palmer 22, Italy 0

Rice 23, Groesbeck 20

Blooming Grove 39, Mal. Cross Roads 0

Crockett 44, Buffalo 21

Celeste 47, Gateway Charter 12

Edgewood 28, Commerce 23

Mildred 47, Jewett Leon 43

Scurry-Rosser 51, Boles 26

Friday, Sept. 6

Palmer 55, Grand Saline 14

Maypearl 57, Gateway Charter 12

Mildred 35, Italy 33

Blooming Grove 41, Kerens 7

Buffalo 41, Pal. Westwood 21

Caddo Mills 52, Edgewood 0

Rice 52, Rio Vista 12

Scurry-Rosser 28, Quitman 27

Friday, Sept. 13

Millsap at Palmer

Blooming Grove at Italy

Gateway Charter at Life Oak Cliff

Buffalo at Groveton

Rice at Crawford

Grand Saline at Scurry-Rosser

Edgewood at Lone Oak

Mildred at Kerens

---

Dist. 8-2A (I) Dist All PF PA

Bruceville-Eddy 0-0 1-1 67 96

Riesel 0-0 1-1 54 18

Axtell 0-0 1-1 40 42

Italy 0-0 0-2 33 57

Bosqueville 0-0 0-2 28 108

Moody 0-0 0-2 20 105

Itasca 0-0 0-2 18 40

Thursday, Aug. 30

Dawson 36, Axtell 14

Friday, Aug. 30

Palmer 22, Italy 0

Thrall 18, Riesel 14

Mart 52, Bosqueville 14

Bruceville-Eddy 40, Rio Vista 33

Wortham 20, Itasca 18

Holland 64, Moody 6

Friday, Sept. 6

Mildred 35, Italy 33

Hubbard 20, Itasca 0

McGregor 56, Bosqueville 14

Thrall 41, Moody 14

Riesel 40, Meridian 0

Rogers 63, Bruceville-Eddy 27

Axtell 26, Malakoff Cross Roads 6

Friday, Sept. 13

Blooming Grove at Italy

Jarrell at Riesel

Frost at Itasca

Axtell at Thorndale

Bosqueville at Waco Reicher

Hamilton at Moody

Bruceville-Eddy at Chilton

---

Dist. 11-1A (I) Dist All PF PA

Avalon 0-0 2-0 121 39

Milford 0-0 2-0 114 44

Penelope 0-0 2-0 102 6

Coolidge 0-0 1-1 71 81

Friday, Aug. 30

Avalon 42, Abbott 7

Milford 54, Gorman 30

Penelope 50, Buckholts 0

Coolidge 55, Granbury NCTA 20

Friday, Sept. 6

Avalon 79, Iredell 32

Milford 60, Abbott 14

Watauga Harvest 61, Coolidge 16

Penelope 52, Morgan 6

Friday, Sept. 13

Union Hill at Avalon

Milford at Oakwood

Abbott at Penelope

Coolidge at Weatherford Christian

Friday, Sept. 20

Walnut Springs at Avalon

Gainesville Lone Star North at Milford

Jonesboro at Coolidge

Penelope at Mount Calm

* — denotes district games