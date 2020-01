CRANDALL — The 2019 all-District 9-4A (Division I) football team, as selected by district coaches:

District MVP — Jay Wilkerson, Sr., Midlothian Heritage.

Offensive MVP — Gage Mayfield, Sr., Waxahachie Life.

Offensive Line MVP — Garrett Hayes, Sr., Athens.

Defensive MVP — Calob Davis, Sr., Crandall; Konner Jones, Sr., Midlothian Heritage.

Defensive Line MVP —Kolton May, Jr., Midlothian Heritage.

Newcomer Of The Year (Off) — Sha'brun Booker, Fr., Crandall.

Newcomer Of The Year (Def) — Sammy Omosigho, Fr., Crandall.

Coaching Staff Of The Year — Crandall.

First team

Offense

Quarterback — Cade Sumbler, Sr., Midlothian Heritage.

Running back — Nathan Sims, Jr., Athens; Damerian Wigenton, Soph., Crandall; Sir Michael Veasley, Sr., Life Waxahachie.

Fullback — Brody Greeson, Sr., Midlothian Heritage.

Tight end — Stevie Montgomery, Jr., Mabank.

Guard — Cody Stefka, Sr., Crandall; Carson Walker, Jr., Midlothian Heritage.

Center — Zakk Brus, Sr., Midlothian Heritage.

Tackle — Craig Penwarden, Sr., Midlothian Heritage; Jonah Lacross, Sr., Life Waxahachie.

Outside WR — Devyn Gibbs, Sr., Mabank; Kobe Jennings, Sr., Quinlan Ford.

Inside WR — Jerquindon Taylor, Sr., Athens; Billy Myers, Sr., Crandall; Haydon Wiginton, Jr., Midlothian Heritage.

Defense

Safety — Mason Daugherty, Jr., Crandall; Jalen Mann, Jr., Life Waxahachie.

Cornerback — Landry Johnson, Jr., Mabank; Robert Williams, Sr., Life Waxahachie.

Outside LB — Wyatt Thomas, Sr., Midlothian Heritage; Trenten James, Sr., Life Waxahachie.

Inside LB — Nathan Sims, Jr., Athens; Carl Johnson, Sr. Crandall.

Defensive end — Tommy Crockett, Jr. Crandall; D'Angelo Freeman, Jr., Midlothian Heritage.

Defensive tackle — David Omosigho, Jr., Crandall; Dylan Case, Jr., Mabank.

Special teams

Kicker — Hayden Riggins, Sr., Midlothian Heritage.

Punter — Austin Cruse, Jr., Crandall.

Utility — Bryce Barber, Sr., Quinlan Ford.

Second team

Offense

Quarterback — Chase Friedrich, Sr., Athens; Holt Reese, Sr., Crandall.

Running back — Jacob McRay, Sr., Mabank; Cullen Stone, Jr., Midlothian Heritage; Latray Miller, Jr., Midlothian Heritage.

Fullback — Rowdy Godwin, Sr., Athens.

Tight end — Colt Cooper, Jr., Quinlan Ford.

Guard — Hunter Martin, Sr., Athens; Nathan Stephens, Jr., Midlothian Heritage; Victor Alberto, Sr., Quinlan Ford; Kitt Wilder, Sr., Life Waxahachie.

Center — Tommy Barrington, Sr. Crandall; Aiden Tims, Sr., Life Waxahachie.

Tackle — Bodie Rowe, Sr., Mabank; Jacob Eskins, Sr., Midlothian Heritage.

Outside WR — Daelin Rader, Jr., Midlothian Heritage; Chris Gillespie, Jr., Life Waxahachie.

Inside WR — Chance Caro, Sr., Life Waxahachie.

Defense

Safety — Cody Pruett, Sr., Mabank; Jacob McRay, Sr., Mabank; Greg Johnson, Soph., Midlothian Heritage.

Cornerback — Caleb Bennett, Jr., Athens; Jeremiah Contreras, Jr., Crandall; Seth Johnson, Sr., Crandall; Chris Gillespie, Jr., Life Waxahachie.

Outside LB — Cedric Lowe, Jr., Athens; Luke Spitzer, Sr. Crandall; Kaiden Roden, Soph. Quinlan Ford.

Inside LB — Caleb Goforth, Soph., Mabank; Noah Gray, Jr.., Midlothian Heritage; Colt Cooper, Jr. ,Quinlan Ford.

Defensive end — Derek Killingsworth, Jr., Athens; Travis Buckley, Jr., Midlothian Heritage; Trevon Brantley, Sr., Life Waxahachie.

Defensive tackle — Tyler Bryant, Sr., Crandall; Scott Ellis, Jr., Midlothian Heritage; Anthony Barnes, Jr., Life Waxahachie.

Special teams

Kicker — Brandon Perez, Fr. Crandall.

Punter — Calvin Duggins, Soph., Midlothian Heritage.

Utility — Kyle Kosa, Sr., Midlothian Heritage.

Honorable mention

Athens — Jaylnn Gualdarama, Sr.; Klayton House, Sr.; Juan Marron, Sr.; Blake Forney, Sr.

Crandall — Chris Abron, Fr.; Preston Chambless, Jr.; Javon Reedy, Soph.; Noah Barnhill, Jr.; Kwenton Warren, Soph.; Jamarian Robinson, Sr.; Trevor Wood, Soph.; Dorian Maple, Soph.

Mabank — Kaizen Burrows, Soph.; Jeffery Peterson, Sr.; Dakota Shaw, Sr.; Gavin Scrimshire, Sr.

Midlothian Heritage — Carter Wilkerson, Jr.; Blake Wilhoite, Jr.; Derwin Sneed, Jr.; Jaydon Hogg, Jr.; Logan Prewitt, Sr.; Coby James, Jr.; Tavin Clark, Jr.; Jack Gray, Sr.; Ben Eskins, Soph.

Quinlan Ford — Mikey McCarter, Sr.; Kobe Jennings, Sr.; Jose Acosta, Sr.; Justin Gray, Jr.; Cayson Hoff, Sr.; Bryce Sandman, Sr.; Adrian Alaniz, Jr.

Life Waxahachie — Coby Oder, Sr.; Jeremiah Fultz, Jr.; Jamal Whitman, Jr.