DIVORCES GRANTED
• Courtney Parchman and Marshall Troy Parchman
• Amanda Irene Rowden and Dusty Gene Rowden
• Robert Alonzo and Kimberly Alonzo
• Corey Gene Warnock and Jessica Ariel Warnock
• Christopher Michael Betz and Hadamira Sarahi Lugo-Ayala
DIVORCES FILED
• Susie Marie Garza and O’Bryan Reyes Garza
• Grant James Sims and Natalie Grace Sims
• Wesley Curtis Richardson and Colleen Marie Uziel
• Christi Gay Lee and Edward James Lee
• Vincent Charles LaFave and Lindsey LaFave
• Courtney E. Frazier and Aaron Charles Frazier
• Samuel James Meador and Lindsey Ann Meador
• William Chad Hinkle and Samantha Hinkle
• Zaquita Rochune Miller and Jeffrey Alan Miller Jr.
• Lillian Elva Ramirez and Jorge Arturo Ramirez