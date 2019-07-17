• Laura Elizabeth Robinson and Tyler Scott Sanders
• James Brian Calaway and Kimberly Sherwood Smith
• Patrick Jonathan Dudley and Aysia Maree Henderson
• Stephanie Dione Cantu and Clayton Eugene Oswalt
• Donald Efren Obregon Diaz and Chantal Marie Mora
• Robyn Henry Byrd and John Paul Rogers
• Crisol Guadalupe Fuentes and Guillermo Colmenero Rodriguez
• Krystal Dawyn Otte and Mikel Trey Coale
• Ernesto Alfredo Chavez Jr. and Jocelyn Aaliyah Ruiz
• Alyssa Shyan Rodriguez and Stryder Thomas Lucero
• Naun Acevedo Jr. and Eduvijes Gil Escamilla
• Julia Jo Martinez and Jacob Ernesto Contreras
• Elizabeth Lynn Pruitt and Christopher Mark Coleman
• Darryl Dean Hartman and Katherine Marie Hartman
• Brittany Leigh Pentz and Martin Lee Peek